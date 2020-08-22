تفاصيل حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

نشرت صفحة مدينة العلمين، بوستر ترويجيا لحفل غنائي من المقرر أن يحييه الفنان عمرو دياب بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، في 28 من الشهر الجاري.

وعلمت "الوطن" أن الحفل سيكون مقتصرا فقط على شخصيات سيتم دعواتهم عن طريق الشركة المنظمة.

ومن المقرر أن يشدو عمرو في الحفل بأغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرا منها مالك غيران وأماكن السهر.

كما علمت "الوطن"، أن النجم الكبير عمرو دياب، قام بعمل تعديلات على كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، وذلك بعد أن تسرب خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن "دياب"، قد أجرى عدة تعديلات بسيطة حتى يكون الكليب مغايرا عن النسخة التي ظهرت للجمهور.

ومن المقرر أن تطرح النسخة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.