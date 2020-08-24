سحب مضاد حيوي مغشوش من الأسواق

أعلنت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، التابعة لهيئة الدواء المصرية، ضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية من العبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر "أفيروزوليد 600 مجم - أقراص"، للتشغيلتين الأولى رقم 191279 إنتاج نوفمبر 2019،وتاريخ صلاحية حتى نوفمبر 2022، والثانية رقم 191312 إنتاج ديسمبر 2019، وتاريخ صلاحية حتى ديسمبر 2022.

وأوضحت إدارة التفتيش الصيدلي من خلال المنشور الذي حمل رقم 17 لسنة 2020 "غش تجاري"، الفرق بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، وأوضحت أنّ العبوات الأصلية تحمل رقم التشغيلية باللون الأسود بارزة، بينما تحمل المقلدة رقم التشغيلية غير بارزة.

وشكل الشريط في العبوات الأصلية مصنوع من الألومنيوم الفويل الغامق، وطباعة رقم التشغيلة على ظهر الشريط على الطرف في شكل سطر كامل وواضح ومنتظم، وأرضية الشريط محببة الملمس، أما الشريط المقلد فلونه من الألومنيوم أقل درجة من اللون الطبيعي، وطباعة رقم التشغيلية على ظهر الشريط في مسافة أعمق بنحو سم من داخل الشريط بعيدا عن الطرف، وبكتام ضغوطة بشكل سيئ، كما أنّ أرضية الشريط ناعمة الملمس.