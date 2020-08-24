فتحي عبدالوهاب يداعب أحمد داود بسبب ابتسامته: "غريب أوي"

داعب الفنان فتحي عبدالوهاب زميله أحمد داود بعد نشره صورة جماعية تجمعهما مع كل من هشام ماجد وحمدي الميرغني وكريم محمود عبدالعزيز وشقيقه محمد محمود عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلق عبدالوهاب علي الصورة قائلاً: "غريب أوي أحمد داود ده"، في إشارة منه إلي ظهور الأخير مبتسما رغم حالة التجهم التي سادت على وجوه كل من في الصورة.

وفي سياق مختلف، استأنف الفنان فتحي عبدالوهاب تصوير دوره في مسلسل "القاهرة كابول" للمخرج حسام علي، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، بعد خروجه من سباق دراما رمضان الماضي بسبب جائحة كورونا.

ويشارك في بطولة المسلسل خالد الصاوي، طارق لطفي، حنان مطاوع وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال.