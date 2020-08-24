اتهام نائب سابق في حزب أردوغان بامتلاك 1000 شقة ومركز تسوق

اتهم نائب رئيس مجموعة حزب الخير التركي، لطفو تركان، نائبًا سابقًا بحزب العدالة والتنمية الحاكم بامتلاك مركز تسوق ومحطات وقود وما يقرب من 1000 شقة في منطقة باشاك شهير، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتساءل تركان عن كيفية امتلاك النائب كل هذه العقارات، وقال خلال تغريدة له على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كنت شاهدًا على إحدى المحادثات في الآونة الأخيرة. تحدثوا عن أن هناك نائبًا سابقًا بحزب العدالة والتنمية لديه مركز تسوق ومحطات وقود وما يقرب من 1000 شقة في باشاك شهير".

وكان رئيس حزب المستقبل، رئيس الورزاء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، انتقد في تصريحات له اليوم، المحسوبية المنتشرة في الدولة مؤخرًا، قائلًا: "نحن نتحدث عن وزير الخزانة والمالية، نتحدث عن نظام الحكومة الرئاسي، يحاولون الحفاظ على سعر الدولار عند 7 ليرات، وكنا تركناه سابقًا عند معدل 2.80، ويتعاملون مع ذلك كأنه النجاح. التضخم يأكل جيب الأمة مثل الوحش، ثم يخرج هذا الوزير ويقول ماذا لدينا بالدولار. لديك تجارة بالدولار، سيدي الوزير الدين العام كله بالدولار".