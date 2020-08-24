المستشار الطبي لـ"الوزراء": نتعامل بشكل منهجي ودائم مع الاستغاثات

كشف الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لمجلس الوزراء، عن طريقة التعامل مع الاستغاثات الطبية التي ترد لمجلس الوزراء، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن فكرة إنشاء اللجنة الطبية، كان بتوجيه من رئيس الوزراء، لكي نتعامل بشكل منهجي دائم مع الاستغاثات الطبية والشكاوى التي ترد للمجلس، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق التقدم بها مباشرة في مكتب بوابة الشكاوى في مجلس الوزراء أو بوابة الشكاوى الحكومية 16528.

وأضاف المصري، خلال مداخلة عبر سكايب على فضائية أم بي سي مصر 2، أن فكرة عمل اللجنة، جاءت لكي نستطيع أن نتعامل بشكل منهجي ودائم مع هذه الاستغاثات، وكان هناك من توجيه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة، وبالفعل تم تشكيل لجنة دائمة، تكون وظيفتها رصد الاستغاثات الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك هناك وحدة التدخل السريع، التي تتواصل مع المريض، أو مقدم الشكوى، لبيان مدى شكواه والتوصل إلى حل.

وتابع، أنه بعد ذلك يتم عرض المشكلة على اللجنة الطبية العليا الموجودة في مجلس الوزراء، وهي مشكلة منذ عام 2016، في عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، وكان بها مجموعة من الأساتذة الكبار، في جميع المجالات التي تنظر في جميع الحالات التي ترد للمجلس في أي طلبات علاج على نفقة الدولة، أو أي شيء من هذا القبيل.

واستكمل، أن هناك أيضا فريق تفاعلي مع المريض، وفريق آخر للمتابعة مع المريض، عندما يتم تحويله لأحد المستشفيات، لاستقباله وعمل الفحوصات وتلقي العلاج.

وأوضح، أن هناك 3 فرق في لجنة الاستغاثات الطبية، وهي فريق رصد، تدخل سريع، وفريق المتابعة، وكل هذه الفرق موجودة لخدمة المريض، وتوصيله للمكان المناسب الذي يستطيع تلقي الخدمة الطبية اللازمة فيه.