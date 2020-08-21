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حسام الخولي: وقف إطلاق النار في ليبيا جاء بعد الدور المصري الكبير

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محمد عزالدين
08:53 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
حسام الخولي

حسام الخولي

قال المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا جاء بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أن سرت والجفرة خط أحمر، وبعد الدور المصري الكبير الذي لعبته القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة.  

وأضاف "الخولي" خلال لقاء ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر تواجه تحديات كبيرة على جميع حدودها، مؤكدا أن دول العالم تعرف قيمة مصر، كما أن مصر تسعى للسلام ولمصلحة ليبيا وشعبها ومصلحة مصر.

وأشار إلى أن البلد القوية مثل مصر تقيم انتخابات مجلس الشيوخ رغم أزمة فيروس كورونا، وتستطيع أن تنجز ملفاتها في الوقت ذاته ما يدل على قوى البلد بما فيها الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن أزمة كورونا جرى احتواؤها بتدريج محترف.  

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