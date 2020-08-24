تقسيط المديونية خلال 24 شهرًا.. الكهرباء تجيب عن تساؤلات المواطنين

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ وزارة الكهرباء حريصة على تطبيق تعليمات الحكومة للتحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطن في تلقي الخدمات، ودعم منظومة الشكاوى المختلفة.

وأضاف حمزة، خلال حديثه في بث مباشر على صفحة "الوطن"، أنّ البرنامج الجديد الخاص بقراءة العدادات غير التقليدية، أثبت مدى فعاليته ومردوده على منظومة الشكاوى الخاصة بالفواتير، إذ جرى تطبيقه على مستوى شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، والذي يعتمد في حساب الفواتير على توثيق قراءة العداد.

وتستعرض "الوطن" إجابات تساؤلات المواطنين حول فواتير الكهرباء ومنظومة قراءة العدادات وتراكمات الفواتير والشكاوى، كالتالي:

كيف تعمل منظومة البرنامج الجديد الخاص بقراءة عدادت الكهرباء التقليدية؟

ويتم إرفاق صورة للعداد لمراكز تحصيل وجمع القراءات أوتوماتيكيًا، ليطمئن المواطن إلى أنّ قيمة الفاتورة هي ذاتها قيمة الاستهلاك الحقيقي له، ويتم تحميل البرنامج على هاتف قارئ العداد.

وإذا تعثّر قارئ العداد في أخذ صورة له، يصور باب الوحدة السكنية ويترك إخطارًا للساكن لإبلاغه بموعد قادم يسمح له بدخول المنزل وتصوير قراءة العداد، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة ساهمت بشكل كبير في تقليل نسب الشكاوى من أخطاء الفواتير.

كيف يتم حساب تراكمات الفواتير ومديونية الكهرباء؟ وهل يمكن تقسيطها؟

وفيما يخص تراكمات الفواتير الخاصة بالعدادات التقليدية، أوضح متحدث وزارة الكهرباء، أنّ التراكمات السابقة والخاصة بالاستهلاك الذي يسبق الأسعار الجديدة، تظل كما هي على حساب السنوات الماضية دون إضافة الأسعار الخاصة بالمنظومة الجديدة.

وإذا كانت التراكمات ناتجة عن طريق الخطأ، يتم تقديم شكوى لحل المشكلة، أما إذا كانت ناتجة عن تراكم فواتير، توفر شركة الكهرباء التابع لها المواطن، تقسيط المديونية دون فوائد على شهور يتم الاتفاق عليها مع الشركة تصل إلى 24 شهرًا.

هل يتم سحب مبالغ غير مستحقة من استهلاك العداد مسبوق الدفع؟

فيما يخص العدادات مسبوقة الدفع والتي حدث بها تطوير كبير، فطريقة المحاسبة هي ذاتها الطريقة التقليدية والتي جرى اعتمادها من مجلس الوزراء، وبها عدد من المزايا، إذ يمكن للمواطن متابعة الاستهلاك الخاص به من خلال الشاشات الموجودة في العدادات ليتم تقسيم الحساب على 30 يومًا، كما أنّ هناك مبلغًا لحساب الاستهلاك ذاته، كما يوجد فروقات في التنقل بين الشرائح والتي تتحدد بـ22 جنيهًا.

وأضاف أيمن حمزة أنّ الشريحة الأولى هي التي تستهلك من 0 وحتى 50 كيلو وات، أما الشريحة الثانية تستخدم من 51 كيلو وحتى 100 كيلو وات، فيما تستخدم الشريحة الثالثة من 101 وحتى 200 كيلو وات، بينما تستهلك الشريحة الرابعة من 201 وحتى 250 كيلو وات، وتستهلك الشريحة الخامسة من 251 وحتى 350، أما الشريحة السدسة والتي تكون خارج الدعم المادي تبدأ من 351 وحى 1000 كيلو وات، والشريحة السابعة يتخطى الساتخدام بها 1000 كيلو وات.

واستطرد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء خلال حديثه إلى منظومة الشكاوى، موضحًا أنّ الخط الساخن 121 يستقبل الشكاوى التي تخص مرفق الكهرباء، كما أنّ الوزارة تخصص تطبيقًا خاصًا بشكاوى الفواتير "شكاوى الفواتير"، كما تستقبل المواقع الإلكترونية أيضًا الشكاوى والتي يتم ترحيلها للشركات التابع لها المواطن لحلها.