نسب المكون المحلي بـ"الكهرباء": 100% من شبكات التوزيع حتى 220 كيلوفولت

شهدت السنوات الـ6 الماضية تنفيذ العديد من المشروعات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في مختلف ربوع مصر من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذي يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

وأسهمت المنتجات الوطنية في توريدات هذه المشروعات حيث كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلي أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100% في بعض المهمات من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

وبلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية

- 100 % من مهمات شبكات توزيع ‏الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت تصنع بالكامل في مصر

- 42% من مهمات محطات ‏توليد الكهرباء من خلال قاعدة صناعية كبيرة.

- 30% نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حالياً ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح

- 30% نسبة المكون المحلي لمشروعات محطات الطاقة الشمسية

- نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية بمحطة الضبعه النووية من 20% إلى 25 %وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل الي حوالي 35% في الوحدة الرابعة.

وسيؤدي البرنامج النووي المصرى السلمى إلى إدخال صناعات جديدة وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية.

ويتم حالياً بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الاستفادة من مشروع استخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء حيث تم إنجاز المشروع بإنشاء شركة وطنية لاستخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ مما سوف يكون له أكبر الأثر في توطين تكنولوجيا استخلاص العناصر النادرة من الرمال السوداء في مصر وإتاحة المزيد من فرص للكفاءات المصرية في هذا المجال.

وأصبح للشركات المصرية خبرة متميزة فى مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء بالإضافة إلى صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية من خلال مشاركة شركات وطنية بالتعاون مع شركات دولية فى تنفيذ محطات الخطة العاجلة وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60% وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل.