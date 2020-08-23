"الكهرباء": تحرير 2500 محضر سرقة تيار بـ5 ملايين جنيه بغرب الإسكندرية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع غرب، التابع لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الذي يبلغ عدد المشتركين به 280 ألف مشترك، حرر عن طريق الضبطية القضائية 2500 محضر سرقة تيار بإجمالي مبلغ يصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، لافتًا إلى ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل مع الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات وتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.