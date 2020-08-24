16 ألفا و247 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بمحافظة سوهاج قد تقدموا حتى الآن بـ 16 ألفا و247 طلبا، مشيرا إلى أن إجمالي المتحصلات بلغ 107 ملايين و17 ألف جنيه، منها حوالي 97 مليونا و222 ألفا رسوم سداد مبلغ جدية التصالح، والذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وأشاد المحافظ بالإقبال الذي تشهده المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز وأحياء المحافظة لتلقى طلبات التصالح، داعيا المواطنين إلى السعي لتسوية أوضاعهم وفقا للقانون .

وأشار "الفقي" إلى أن مركز المنشاة جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات التصالح حيث بلغ عددها 2169 طلبا، يليه مركز البلينا بـ 1909 طلبات، فيما جاء مركز جرجا في المركز الثالث بـ 1869 طلبا، وذلك حتى 24 أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر أن محافظ سوهاج اتخذ عددا من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح، حيث تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات بالمراكز التكنولوجية بالإضافة إلى الموافقة على قبول طلبات التصالح بالوحدات القروية لمنع التكدس وقبول أكبر عدد من الطلبات، وكذلك التوجيه بتقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة في 15 سبتمبر المقبل.