محافظة سوهاج: لجان حماية الطفل تتدخل لحماية 604 أطفال خلال عام

أعلنت محافظة سوهاج، عن تدخل اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللجان الفرعية بالمراكز، لمعالجة وحماية 604 حالات لأطفال مهددين ومعرضين للخطر، في الفترة من يوليو 2019، وحتى يوليو 2020.

وأوضحت نجاة موسى مقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة، أن الحالات التي تمت معالجتها تنوعت ما بين "تسرب من التعليم، إهمال وتفكك أسري، تسول، ختان إناث، استغلال وإساءة، زواج مبكر، عمالة أطفال، عنف مدارس وتنمر، وهجرة غير شرعية.

وقالت "موسى" إن لجان حماية الطفل بنطاق المحافظة تواصل مع نيابة الطفل في حالات الأطفال المعرضين للخطر والمسجلين على قضايا ومتابعة الحالات مع المراكز على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط والتدخل لـ 9 حالات تسول بمركز طما، و3 حالات بمركز طهطا، وتم أخذ الإقرارات اللازمة لأولياء الأمور بالتعهد بالمحافظة عليهم ورعايتهم.

وأشارت إلى أنه تم التواصل ومتابعة حالة الطفل الذي تم اختطافه بمركز المنشأة، وتم عمل جلسات تأهيل نفسي للطفل من قبل وحدة الحماية بالمنشأة بعد تحريره والقبض على المختطفين، كما تم التواصل مع مقرر وحدة الحماية بمحافظة القليوبية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لسرعة التدخل في حالة تنمر لطفل تم رصدها من قبل مسؤول الإعاقة باللجنة العامة بسوهاج، والتنسيق مع الداخلية بشأن الاهتمام بالطفل في فترة الحجز، ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مؤسسة تتولى رعاية الطفل.

وأضافت أنه تم التحرك والتعامل مع 42 حالة ختان إناث على مستوى المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.