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كشف لغز "نصف جثة الطالبية": "محامٍ" وراء التخلص من ابنته بمنشار

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محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
02:38 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
صورة - أرشيفية - لجثة فى مسرح جريمة

صورة - أرشيفية - لجثة فى مسرح جريمة

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة لغز "نصف جثة الطالبية"، حيث تبين من خلال التحريات أن الأب، الذي يعمل محاميًا، وراء ارتكاب الواقعة، وأنه قتل ابنته وقطعها بمنشار ووزع أجزاء جسدها فى منقطة الطالبية وطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضافت التحريات التى جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم ألقي القبض عليه، بعد مرور قرابة عام ونصف عن الجريمة، وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة.

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