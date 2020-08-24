نصائح للأسر في أول أيام فتح الحدائق من أجل فسحة آمنة

بسعة قصوى 50%، فتحت الحدائق العامة أبوابها اليوم بمختلف المحافظات، بعد غلقها منذ شهر مارس الماضي على خلفية أزمة فيروس كورونا، حسب ما أعلن الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية.

وأعلن قاسم أنّه سيتم الحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتباع الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل مستمر، ومنع أي زحام أو تجمعات.

ومن بين الحدائق ذات الأسوار على سبيل المثال حدائق الفسطاط والحديقة الدولية والحرية بالقاهرة، وحديقة الأورمان بالجيزة وغيرها.

أطباء الصحة العامة والفيروسات، شددوا على أهمية توخي الحذر بالنسبة للأسر والعائلات التي تستعد للذهاب للحدائق بعد فتحها أمام الجمهور، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

عبدالوهاب: يجب الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب الكحول

الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتريا والمناعة بجامعة القاهرة، أكدت أنّ الخطوة الأولى للوقاية خلال التنزه في الحدائق هو التزام الجميع بارتداء الكمامة، وبحسب تعبيرها، يُفضل اصطحاب أكثر من ماسك لاستبداله على مدار اليوم، وإلقائه مباشرة في سلة المهملات بالحديقة وعدم إلقائه على الأرض.

وبالنسبة لشباك قطع التذاكر، أوصت عبدالوهاب، المواطنين في حديثها، لـ"الوطن"، بالالتزام بالمسافات الكافية بينهم وعدم التجمهر أمام شباك قطع التذاكر، وفي داخل الحديقة الجلوس على مسافات كافية وعدم التجمهر والتجمع بأعداد كبيرة في منطقة واحدة.

ويجب الحرص على اصطحاب زجاجة ماء وكحول لتطهير الأيدي ومقبض صنبور الحديقة قبل استخدامه باستخدام كيس بلاستيك أو جوانتي.