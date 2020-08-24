الزراعة: إقبال من المواطنين لزيارة حديقة الحيوان بعد افتتاحها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

في إطار الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادة فتح الحدائق التابعة لوزارة الزراعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا .وفي ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

قال د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة أن حديقة الحيوان بالجيزة فتحت أبوابها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين مع التشديد على تنفيذ التوصيات التي اقرتها وزارة الصحة والاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حال عودة نشاط حدائق الحيوان، للعمل واستقبال الجماهير مرة أخرى ومن بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجوال داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل اللوحات الإرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأكد رجائي انه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما يتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إدارة حديقة حيوان الجيزة التى تعد اكبر الحدائق سواء من حيث المساحة او عدد الحيوانات ، تعمل على تطبيق جميع الضوابط الخاص بفتح الحديقة وإلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع ،وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس وعدم التكدس أمام الكافتيريا مع الزام الكافتيريات داخل الحديقة بذلك وعمل اللوحات الإرشادية اللازمة، مع توفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وأضاف رجائي أنه خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس" كورونا " لم يتوقف العمل بالحديقة لوجود الورش وعمال رعاية الحيوانات، وكان هناك شعور كبير بالمسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة الحيوانات بالحديقة الاهم والاعرق في المنطقة والمقامة على مساحة 80 فدان .بالاضافة الى عمل التحصينات اللازمة للحيوانات وخطة إكثار لزيادة أعداد الحيوانات الثديية والطيور،