الأربعاء.. اجتماع طارئ لشعبة الدواجن لبحث توصيل الغاز لأصحاب المزارع

تعقد شعبة الدواجن بغرفة تجارة القاهرة برئاسة عبد العزيز السيد، اجتماعا طارئا للشعبة، الأربعاء المقبل، مع مسؤولي سلامة الغذاء والبترول والإنتاج الحيواني، لإزالة المشكلات التى تواجه منتجى الدواجن.

وأكد السيد أن الشعبة ستطالب بتوفير الغاز الطبيعى للمزارع، وإمدادها بخطوط الغاز لتوفير 50% من تكلفة التدفئة، ووضع حلول مناسبة للاشتراطات الخاصة التي اعتمدتها سلامة الغذاء للمجازر تتناسب مع المنتج والمواطن.

ويشار إلى أن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى 1.4 مليار دجاجة سنويا، وأن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة في المزارع مع تربية ريفية في البيوت "فراخ التسمين البيضاء".