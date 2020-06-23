شعبة الدواجن: تراجع أسعار الطيور بنسبة 25%

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية للقاهرة، إن أسعار الدواجن تراجعت بنسبة 25% نتيجة لتراجع حركة السياحة في الفترة الماضية، لافتًا إلى أن سعر الكيلو في شهر رمضان الماضي وصل إلى 31 جنيها فقط.

وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن السعر اليوم وصل إلى 25 جنيها للكيلو بتراجع 7 جنيهات، مشيرًا إلى أن الكتكوت سعره يصل إلى 12 جنيها.

وأشار إلى أن 25 جنيها للكيلو سعر مناسب للمربي، حيث أنه يغطي سعر التكلفة بالكامل، مؤكدًا أنه سيتم توفير الدواجن بكميات فور افتتاح الفنادق مرة أخرى، لافتا أنه خلال شهر ونصف سيكون هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن في كل المزارع لو تم تطبيق تلك الآليات، مشددًا أنه لن يتم وصول السعر إلى 31 جنيها للكيلو مرة أخرى.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية للقاهرة أن ارتفاع سعر الكتكوت يرجع إلى إقبال الكثير على تربية الطيور في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن التربية المنزلية تخرج 360 مليون طن طائر يوميًا.