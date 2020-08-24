المصريون المُعينون بـ"داون تاون دلتا" بعد عودتهم من الخارج: لم نتوقع توظيفنا بهذه السرعة

في ضوء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وشركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار صاحبة مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، قدم عدد من المصريين العائدين من الخارج من أبناء المحافظة، الذين تم تعيينهم بالفعل في المشروع، خالص الشكر والتقدير للجهود التي قامت بها الوزارة والشركة والتي تمثلت في حرصهما على توفير عمل لهؤلاء العائدين.

جاء ذلك عقب حضورهم مراسم توقيع بروتوكول التعاون التي جرت اليوم الإثنين بمقر وزارة الهجرة والذي وقعه كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمهندس أشرف دوس مؤسس مشروع المنطقة اللوجيستية، وذلك في إطار مبادرة "نورت بلدك" التي كانت قد أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والتنمية المحلية لتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعابهم بسبب تضررهم من تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية، كما تم التعاون مع وزارتي التعليم العالي والطيران المدني في جمع بيانات العائدين عن طريق استمارة إلكترونية بعنوان "نورت بلدك" أيضًا تم طرحها على الرابط التالي من هنـــــا

ويعمل هؤلاء العائدين من أبناء محافظة الغربية في عدد من التخصصات المختلفة بمشروع المنطقة اللوجيستية "داون تاون دلتا"، شملت الهندسة والبناء والعمل الفني والحرفي.

في السياق ذاته، أوضح و.ع، مهندس كهرباء عائد من المملكة العربية السعودية، أن طرح مبادرة "نورت بلدك" للمصريين العائدين فرصة للاستفادة من الخبرات، ودمج المصريين في المشروعات المختلفة، بما يضمن استمرار الحياة الكريمة ودعم الاقتصاد، مشيدًا بتواصل الوزارة السريع مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم.

كما أضاف ف.ح، مهندس مدني عائد من المملكة العربية السعودية، أن بناء مشروع استثماري بحجم "دوان تاون دلتا" في محافظة الغربية خطوة تُحسب للحكومة نحو تنمية المحافظات، مشيدًا بما يحدث من إنجاز في المشروع، وتوفير فرص عمل بالتعاون مع وزارة الهجرة.

فيما أوضح م.ع، سائق عائد من الإمارات العربية المتحدة، أن انتشار فيروس كورونا المستجد أثر سلبًا على حياة الكثيرين، موضحًا أنه اضطر للعودة لمصر، وجاء التواصل مع وزارة الهجرة والتسجيل في مبادرة "نورت بلدك"، والتي كانت بداية لتوفير فرصة عمل بنادي ماتريكس الرياضي بالغربية.

ومن ناحيته، قال م.أ، من مركز السنطا، أنه قضى سنوات من عمره بالخارج بين الكويت والعراق، ولكنه دفعته الظروف التي يعيشها العالم للعودة، مقدما شكره للقائمين على مبادرة نورت بلدك، ومشيرا إلى أنه قام بالتسجيل في المبادرة عن طريق صفحة وزارة الهجرة بموقع "فيسبوك"، وقامت الوزارة بالتواصل معه عقب ذلك وإبلاغه بتوفير فرصة عمل له.

كما ثمّن م.ع، محام عائد من الكويت، ما تقوم به مؤسسات الدولة المصرية وحرصها على رعاية أبنائها، لافتًا إلى أن قيام المستثمرين المصريين بتوفير فرص للعائدين يعد جزءًا من التعاون المجتمعي الذي نصبو إليه.

من ناحيته، أضاف ح.ع، نقاش معماري عائد من لبنان، أن مصر حريصة على توفير فرص العمل للعائدين من الخارج، لافتا أنه لم يكن يتوقع أن يتم التواصل معه بهذه السرعة حيث تلقى اتصالا من وزارة الهجرة وتم إبلاغه بأنه سيتم تعيينه في مشروع "داون تاون دلتا" في مسقط رأسه محافظة الغربية، لافتا إلى أن هناك جهودًا مبذولة من المستثمرين المصريين لإطلاق المشروعات، بجانب المشروعات القومية التي تنطلق في العديد من الأماكن بمصر.

وكانت وزيرة الهجرة قد شاركت الأسبوع الماضي في افتتاح المرحلة الثانية من مشروع "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن برو جلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع.