المتحدث باسم وزارة الهجرة عن برنامج "مصر تستطيع": حقق المعادلة الصعبة

أثنت مها سالم المستشارة الإعلامية لوزارة الهجرة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، على برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر فضائية "dmc".

وكتبت "سالم" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الإعلام الهادف، الإعلام الخدمي، الإعلام العلمي، الإعلام الإيجابي، الإعلام الوطني، مصطلحات مهنية أصبحت تساوي قلة مشاهدة حتى ظهرت معجزة مصر تستطيع ليحقق المعادلة المستحيلة وينجح بالعلامة الكاملة في كل تلك الأهداف السامية التي من أجلها حلمنا أن نكون إعلاميين".

وأضافت: "منحازة للبرنامج ولكل فريق عمله"، متابعة: "مش مجرد ناس محترفة ومهنية ومخلصة دول شباب مؤمن باللي بيعمله.. بيعتبر كل حلقة تحدي وامتحان ومسئولية..النهاردة كانوا سبب في توفير منح تعليم لشباب زي الورد منهم بنت الشرقية ابنة بطل شهيد مدني مسعف في حوادث ارهابية بالعريش فضل متأثر بالإصابة يعاني عمليات وعلاج 4 سنوات حتى استشهد وكان حلمه يشوف بنته دكتورة رغم كل تلك المعاناة حصلت على 95.5%؜ والنهاردة ربنا استجاب لدعواتها ولأمنية والدها".

واختتمت منشورها: "شكراا لكل من كان سبب شكراا فريق الأحلام برنامج مصر تستطيع".