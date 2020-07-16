تفاصيل تدريب وزارة الهجرة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية

أعدت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، محاضرات للتدريب وللتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والتعريف بالبدائل الآمنة، ضمن برنامج تثقيف ميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد بطريقة تفاعلية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ويرصد التقرير التالي تفاصيل التدريبات.

• يستمر لمدة أسبوع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي، ضمن برامج عمل الإدارة المركزية لشئون الهجرة غير النظامية، بوزارة الهجرة

• توفير البدائل الآمنة، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة، والهيئات والمنظمات الدولية

• التدريب يشتمل على عرض مشكلة الهجرة والتوعية بمخاطرها

• استعراض البدائل الإيجابية وفي مقدمتها المشروعات القومية وما توفره من فرص عمل للشباب

• تم تدريب 20 معلمة من مراكز البداري وساحل سليم وأسيوط وبنوب وأبو تيج

• التدريب يتم ضمن خطة الوزارة في تثقيف المعلمات المجتمعيات للوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا وزيادة الوعي لديهم

• يستمر التدريب عن بعد للفئة المستهدفة حتى يوم الاثنين القادم بالإضافة إلى التوسع في تلك البرامج لتشمل محافظات أخرى.