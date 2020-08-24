طبيب نفسي يحلل أداء مروان محسن: عنده قلق

قال الدكتور محمد فتحى، استشاري الصحة النفسية بمستشفي العباسية، إن اللاعب مروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، كان يعاني من قلق وخوف أثناء لقاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التى لعبت السبت الماضي.

وتابع "فتحي" فى تصريحات خاصة لـ"الوطن": "اللاعب لم يركز فى الملعب. كل تركيزه كان في حملات التنمر التي تعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية".

وأضاف: التأهيل النفسي للاعب عليه عنصر مهم على أرض الملعب، مشيرا إلى أهمية وجود طبيب نفسي للفريق، وذلك لأن الطبيب النفسي أهم من مدرب اللياقة البدنية للاعب، لافتا إلى اللقطة التي ظهر فيها اللاعب عندما ترك الكرة أثناء المبارة قائلا: اللاعب مكنتش بيفكر في الكورة بقدر تفكيره في رد فعل الجمهور.

وأكد استشاري الصحة النفسية، أن كل لاعبي كرة القدم في مختلف أنحاء العالم يتعرضون لحملات غضب من قبل الجمهور عليهم ولكن يأخذونها حافزا لهم وليست سببا للتأثير على مستواهم.