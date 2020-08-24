القائم بأعمال سفير الإمارات وهيئة الاستثمار يبحثان ترويج فرص الاستثمار

بحثت القائم بأعمال سفير الدولة لدى القاهرة، المستشارة مريم خليفة الكعبي، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأشادت "مريم"، خلال اللقاء بتطور وخصوصية العلاقات بين الجانبين، مثمنة الدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تسهيل أعمال ومهام رجال الأعمال الإماراتيين.

مريم الكعبي: مصر أصبحت سوقا جاذبة للاستثمارات

وأعربت القائم بأعمال سفير الدولة لدى القاهرة، عن ثقتها بالاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر أصبحت سوقًا واعدة وجاذبة للاستثمارات بشهادة المؤسسات الدولية، وتمنت استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة ثقة رجال الأعمال الإماراتيين بمصر في ظل الخصوصية التي تتميز بها العلاقات بين البلدين وتطورها على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن الإمارات تحتل المركز الأول عربيًا بين الدول المستثمرة في مصر.

وأكد عبدالوهاب حرص الهيئة على زيادة التعاون مع الجانب الإماراتي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الترويجية للفرص الاستثمارية في مصر، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الإماراتي.