شروط وطريقة التقديم بالتدريب الصيفي للطلاب من بنك مصر

من منطلق حرص بنك مصر على استمرار دوره الريادي في المسؤولية المجتمعية تجاه شباب مصر، وجرى استكمال مبادرة رواد 2020 - أحد مبادرات BM Academy، والتي بدأت فعاليتها العام الماضي بتدريب نحو 1800 طالب جامعي في فروع بنك مصر بجميع أنحاء الجمهورية والقطاعات المركزية بالبنك، لاستقطاب ذوي الكفاءات من شباب الجامعات لتدريبهم وتطويرهم لتجهيزهم للعمل في القطاع المصرفي.

ويتم تفعيل المبادرة كاملة بنظام التعلم عن بعد (Online Learning)، باستخدام الروابط الإلكترونية الخاصة بإدارة التطوير والتعلم والتي جرى استحداثها كاملة بحزمة كبيرة من المواد العلمية، والتي تخص زيادة الوعي والمعرفة والمهارات الأساسية للالتحاق بالقطاع المصرفي لاحقًا، علاوة على أنّه تقرر فتح الطلبات لطلبة الجامعة بالجامعات المذكورة أدناه ابتداءً من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة.

شروط التقديم بالتدريب الصيفي من بنك مصر

1. أن يكون من ضمن التخصصات التالية بالجامعات الحكومية / الخاصة:

- كليه تجارة (محاسبة، إحصاء، إدارة، بنوك، تسويق، استثمار وتمويل، موارد بشرية، علاقات دولية، أسواق ومنشأة مالية، تجارة خارجية).

- كليه اقتصاد وعلوم سياسية.

- كليه حقوق.

- كليه هندسة.

- كليه حاسبات ومعلومات.

2. أن تكون الجامعة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

3. أن يكون الطالب مقيدا بالفرقة (الأولى – الثانية – الثالثة – الرابعة).

4. جميع التقديرات (مقبول – جيد - جيدا جدًا - ممتاز).

5. اجتياز الاختبارات المقررة.

6. يبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020، حتى الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل.

خطوات التقديم بالتدريب الصيفي من بنك مصر

- يمكنك التسجيل عبر الرابط من هنــــــــــا.

- يتم الدخول للتسجيل بملء البيانات الشخصية وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي + صورة من كارنيه الجامعة أو شهادة القيد إن أمكن، (أقصى حجم للملف المرفق 1 ميجا والامتدادات المسموح بها "JPG,JPEG,GIF,PNG,PDF").

- بعد الانتهاء من التسجيل يتم الدخول باسم المستخدم (البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل به والرقم السري) لمتابعة نتيجة التقديم ثم البدء في دخول الاختبار (مدة الاختبار ستكون نصف ساعة من وقت البداية)، حال استيفاء الشروط.

- بعد اجتياز الاختبار يتم الدخول لدراسة المواد العلمية.

- يتم الدخول على اختبار نهائي في المواد العلمية التي تمت دراستها.

- حال اجتياز الاختبار يتم الدخول على النظام لطباعة الشهادة.

مميزات التدريب الصيفي من بنك مصر

- الحصول على شهادة أونلاين تفيد بإتمام الطالب التدريب الصيفي 2020 يمكن طباعتها بعد انتهاء التدريب.

حضور Online Meeting مع خبراء في مجال التدريب بالعمل المصرفي وذلك للطلبة المتفوقين فقط.

- الحصول على مكافأة مالية للطلبة المتفوقين.