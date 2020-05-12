تفاصيل برنامج التدريب الصيفي لطلبة كليات هندسة وحاسبات من "الاتصالات"

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فتح باب التقديم، لبرنامج التدريب الصيفي، لطلبة كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، الذين أكملوا الدراسة بالسنة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

ويتضمن البرنامج، منح تدريب صيفي في مجال البرمجيات، على أن يكون آخر موعد للتسجيل، يوم 31 مايو المقبل.

معايير القبول

- الطلاب المسجلين، حاليًا بكليات الهندسة وعلوم الحاسب وأكملوا السنة الدراسية الأولى أو الثانية أو الثالثة.

- شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسجلة، في قاعدة بيانات ITIDA قبل إطلاق برنامج التدريب.

- الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

أهداف ومزايا المنحة

- تدعم مبادرة ITAC رواتب الطلاب لمدة تصل إلى شهرين، براتب شهري قدره 500 جنيه مصري فقط.

- الاستفادة من فرص التدريب للطلاب المسجلين حاليًا في السنوات الأكاديمية الأولى أو الثانية أو الثالثة خلال عطلة الصيف.

- مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تفتح باب التدريب في العثور على المرشحين المناسبين لمتطلباتها​.

عملية الاختياريملأ الطلبة المهتمين بمنح المبادرة، استمارة طلبات الالتحاق للطلبة والمخصص لها الزر "استمارات الطلبة" أعلى الصفحة ويجب عليهم تحميل السير الذاتية الخاصة بهم، ويجب على الطلبة التسجيل للحصول على حساب في موقع الهيئة الالكتروني إذا لم يكن لديهم بيانات اعتماد ولوجوههم إلى الموقع مسبقًا.

شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهتمة بالمشاركة في برنامج منح تدريب البرمجيات الصيفي يجب عليها ملء النموذج الخاص بتقدم الشركات وتحديد خطة منحة تدريب ومدتها.

وتحتاج الشركات المهتمة بالانضمام إلى برنامج منح تدريب البرمجيات الصيفي إلى تسجيل بياناتها في قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إذا لم تكن عضو حالي بالفعل، يقوم البرنامج بإرسال بريد إلكتروني إلى الشركات من حساب ITACSIS@itida.gov.eg بعد تقييم برامج المنح المقدمة.

وتدعم كمبادرة التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC بإعلام الشركات المختارة أنه تم قبولها لتقديم منحها التدريبية للطلاب، وتختار الشركة الطلاب وتتصل بهم لبدء التدريب، وعند الانتهاء تتصل مبادرة ITAC بالشركات لإعلام الطلاب بالتاريخ الذي سيحصلون فيه على رواتب المنحة.

ويمكن للطلاب التسجيل من هنــــــــا، والشركات من هنـــــــا.