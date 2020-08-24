قيادات اتحاد العمال يحثون على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية

يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة، واتحاداته المحلية، والمؤسسات التابعة له برئاسة جبالي المراغي، بدء جولات ميدانية في كافة المحافظات، ومواقع العمل، بهدف الاستماع إلى مطالب العمال، ورؤيتهم في التحديات الراهنة التي تواجه الوطن، ونقلها إلى صناع القرار، بكافة الطرق، وكذلك توعيتهم بدورهم في المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والتي من شأنها استكمال مؤسسات الدولة التشريعية.

وتبدأ الجولة الأولى في الأسبوع المقبل، تنسيقاً مع الاتحاد المحلي لمحافظة الجيزة برئاسة النائب جمال عقبي رئيس اتحاد عمال محلي "الجيزة"، ورئيس النقابة العامة للبنوك.

صرح بذلك اليوم الإثنين محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للتجارة.

وأكد وهب الله، أن كافة القيادات العمالية مدعوة للمشاركة والتفاعل مع هذه الجولات.

وأوضح الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن الاتحاد يؤمن بالدور الوطني لعمال مصر على مدار التاريخ، ومساندتهم للدولة واستقرارها في مواجهة التحديات كالإرهاب وتفشي فيروس كورونا، وغيرهما من التحديات الداخلية والخارجية، وأنهم كانوا ولا يزالون جنودا للإنتاج، وواصلوا العمل دون توقف في "أحلك الظروف" والتحديات التي يمر بها الوطن والعالم.

وقال البيان، إن الجولات الميدانية والتي سوف تنطلق من محافظة الجيزة بمؤتمر عمالي وجماهيري الهدف منها الاستمرار في تقريب المسافات بين القاعدة العمالية، وقمتها، وتنظيم حوارات مجتمعية بين طرفي العملية الإنتاجية من على أرض الواقع، وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وحثهم على المشاركة الفاعلة في كافة الاستحقاقات الدستورية كمجلس النواب و"المحليات".