وزير الرياضة يقترح تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتأهيل شباب العمل في مجال التثقيف السياسي، والقيادة، بالإضافة إلى اقتراح تدشين اتحاد دولي لشباب العمال يكون مقره القاهرة، علاوة على المشاركة المجتمعية للاتحاد مع كيانات الوزارة.

جاء ذلك اليوم خلال استقبال وزير الشباب والرياضة لمجلس إدارة اتحاد شباب العمال، برئاسة النائب محمد وهب الله، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، بديوان عام الوزارة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتحويل مبادرة "مصر أجمل بشبابها" التي كانت تنفذها الوزارة إلى مبادرة عامة تستهدف تنمية المجتمع، وذلك بمشاركة اتحاد شباب العمال.

من جانبه استعرض اتحاد شباب العمال رسالة ومهمة وخطة الاتحاد، بالإضافة إلى طرح عدد من المقترحات والتي ستسهم في الدفع بالاتحاد إلى الأمام.

كما أوضح مجلس إدارة الاتحاد أن هدف الاتحاد التدريب والتثقيف والتوعية، مؤكدا على أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التي تستهدف شباب العمال منعا التثقيفية والتوعوية والتدريبية، والتي من ضمنها الأنشطة التوعوية للوقاية من كورونا، علاوة على تنفيذ العديد من الدورات في مجال الإغاثة وكيفية مواجهة الكوارث، ودورات الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات والتي تم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة.

فيما استعرض قيادات وزارة الشباب والرياضة كل الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة والتي من الممكن مشاركة الاتحاد فيها، والاستفادة منها.