اتحاد نقابات العمال: حد الفقر في تركيا 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور

كشف اتحاد نقابات العمال عن إحصاءات حد الجوع والفقر في تركيا، مقارنة بالحد الأدنى للأجور، وفقا لما ذكره وقع "تركيا الآن".

وأوضح الاتحاد أنه يبلغ حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص 2406 ليرة، أما حد الفقر 7838 ليرة.

ويبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارًا من مطلع العام الجاري ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصومًا منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

وأجرى اتحاد نقابات العمال في تركيا، الدراسة عن حد الفقر والجوع في المجتمع بشكل شهري، اعتمادًا على معدلات التضخم ومؤشرات الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للعاملين.

وأوضح التقرير، أن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص من أجل تحقيق تغذية متوازنة وصحية وسليمة هو 2406 ليرة، مشيرًا إلى أن حد الفقر الذي يشمل مصروفات المواد الغذائية والملابس والمسكن والصحة والتعليم والمواصلات بلغ 7383 ليرة.

أما التكلفة الإجمالية لمعيشة شخص أعزب بمفرده، فقد قدرت بنحو 2919 ليرة.