خالد النبوي في ضيافة المخرجة الأمريكية مولي سميث الخميس المقبل

تستضيف المخرجة الأمريكية مولي سميث، الفنان خالد النبوي، الخميس المقبل في صالون "مولي".

وكتب خالد النبوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: هكون ضيف المخرجة الأمريكية الكبيرة مولي سميث فى صالون مولي يوم الخميس القادم الساعة 7 مساءً بتوقيت واشنطن والساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، استنوا اللينك قريب.

ويخوض خالد النبوي، تجربة سينمائية جديدة، وذلك بعد نجاحه مؤخرًا في تقديم أعمال درامية ناجحة، منها ممالك النار، ولما كنا صغيرين.

وتعاقد "النبوي"، مع المنتج أحمد السبكي، من أجل فيلم يحمل اسم "قمر 14"، ونشر "السبكي"، صورة تجمعه مع خالد النبوي، عبر حسابه على فيس بوك، معلقًا عليها: "قمر 14 قريبًا".

"قمر 14" بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، ومي الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وشارك خالد النبوي، في موسم ررمضان 2020، بمسلسل لما كنا صغيرين، أمام محمود حميدة، ريهام حجاج، نبيل عيسى، كريم قاسم، محمود حجازي، ونسرين أمين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.