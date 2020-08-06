خالد النبوي يوجه رسالة لأحد معجبيه: الأم أغلى ما في الدنيا

أعاد الفنان خالد النبوي، نشر تغريدة إحدى متابعاته عبر حسابه الشخصي على تويتر، والتي قالت فيها: "بقول لابني أنا زعلانة منك، قالب فاكرة خالد النبوب وهو بيقول لغادة عبدالرازق ما بلاش تمثيل بقى، وراح مقلدك".

وعلق النبوي على التغريدة، قائلا: "أولا صباح الخير، عيب جدا يعمل كده أكيد بيهزر، المفروض يبوس إيديكي زي أنا ما كنت بعمل مع أمي الله يرحمها، وبعدين (عادل) ده كان دور وشخصية مهزوزة نفسيًا، الأم أغلى ما في الدنيا".

يذكر أنّ الفنان خالد النبوي شارك في مسلسل "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي، مع الفنان محمود حميدة، ريهام حجاج، محمود حجازي، وكريم قاسم.