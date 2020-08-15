وفاة "حما" خالد النبوي: فقدت أبا حنونا

أعلن الفنان خالد النبوي، وفاة "حماه" عبد العظيم المغربي، قائلًا: "سوف أفتقد أبًا حنونًا ورجلا عظيما".

وكتب "النبوي" عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "حمايا الغالي عبد العظيم المغربي بين إيد ربنا سبحانه وتعالى .. سوف أفتقد أبا حنونا ورجلا عظيما علمنا أن نحب الوطن دون شروط وتحت أي ظروف وعلمنا أن أي إنسان عربي هو أخ ومصير مشترك.. الله يرحمك برحمته الواسعة".

يذكر أن عبدالعظيم المغربي مفكر قومي عربي ونائب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وعضو سابق في مجلس الشعب المصري، شغل منصب السكرتير العام الأسبق لاتحاد نقابات عمال مصر، وكان نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري سابقاً.. شارك في مؤتمرات وندوات عربية وعالمية.