غدا.. وزير الخارجية الأمريكي يصل السودان

يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، غدا الثلاثاء، في زيارة رسمية للسودان يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن المباحثات تتعلق بدعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان وموضوع العلاقات مع إسرائيل.

ومن المتوقع ان تناقش المباحثات تسريع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب دعم الولايت المتحدة للسلام في السودان .

وأشارت "سونا"، إلى أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ العام 2004.

وتأتي الزيارة في وقت تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بعد تشكيل الحكومة المدينة في السودان.

جدير بالذكر، أن الزيارة تأتي ضمن جولة تشمل إسرائيل، البحرين والإمارات.