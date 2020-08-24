رئيس جامعة عين شمس: مصر تسير بالطريق الصحيح باستثمارها في البشر

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إنّ الأكاديمية الوطنية للتدريب دليل على استثمار مصر في البشر، ولدينا شباب طموح قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل.

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس جامعة عين شمس في اختيار الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأضاف المتيني أنّ اللجنة التي ترأسها اليوم، بها شباب على أعلى مستوى في المجالات المختلفة، ولديه طموح لتطوير نفسه من خلال التعلم.

وتابع أنّ جميع المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي كلها نماذج مشرفة، وتدل أنّ مصر تسير في الطريق الصحيح بالاهتمام بشبابها من خلال برنامج طموح جاد يمكنهم من كل المواقع القيادية.

وتستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لليوم الثالث على التوالي مقابلات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة وخبراء ومتخصصين في كل المجالات.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة لتمكين الكوادر الفعالة في مصر لتصبح قادرة على فهم واستخدام الأساليب الحديثة في صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل التفكير التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلى أسلوب أكثر حداثة، توافقاً مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية.

يتماشى البرنامج مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي تركز على 3 محاور رئيسية؛ الاقتصاد والبيئة والبعد الاجتماعي مع توفير اهتمام خاص لفئات محددة من المجتمع بما في ذلك الشباب والنساء و ذوي الإعاقة.

ويوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.

ويحدد البرنامج عددا من متطلبات التسجيل والالتحاق، أبرزها أن يكون المتقدم مواطنا مصريا ويكون عمره بين 30 و45 عاما، ويتمتع بحسن السير والسلوك وحاصلا على شهادة جامعية بجانب شهادة تويفل من الإميديست بدرجة 450 على الأقل أو شهادة أيلتس من المركز الثقافي البريطاني بدرجة 4.5 على الأقل.

ويجب أن يكون المتقدم أحد العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو من العاملين فى الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، والعاملين في قطاع الأعمال والقطاع العام أو الهيئات العامة والشركات القابضة أو التابعة.