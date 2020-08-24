ظافر عابدين ينتقد خطوط طيران تونس: نستحق أفضل من هكا

وجه الفنان التونسي ظافر عابدين، انتقادات لاذعة لخطوط الطيران التونسية، وذلك عبر نشر فيديو بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب ظافر عابدين، عبر فيس بوك، قائلًا: صورت هذا الفيديو لأنني مستاء من الحالة التي وصلت إليها الخطوط الجوية التونسية.

وتابع: بصفتي تونسيًا فخورًا ببلدي، أشعر أن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس ومن هو الشعب التونسي، بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا.

واستطرد "كنت مترددًا في نشر هذا المقطع لأنني اعتقدت أن الأمور قد تتغير وشعرت بمسؤولية حماية بلدي وسمعتها، لكن بعد الإنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالرأي العام، قررت مشاركة هذا الفيديو، لأن أفضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة".

واستكمل كلامه قائلًا "حان وقت التغيير، نستحقوا خير من هكا تطويرالخطوط الجوية التونسية".

وطالب ظافر عابدين، متابعيه نشر الهاشتاج، بقوله "الرجاء نشر الهاشتاج من أجل التغيير".