مصطفى كامل يتذكر رمضان البرنس ويعيد غناء "عودي" في ألبومه الجديد

أعاد الفنان مصطفى كامل، غناء أغنية الفنان الراحل رمضان البرنس، عودي، التي طرحها خلال تسعينات القرن الماضي.

أغنية عودي التي أعادها كامل من جديد، طرحت ضمن ألبومه الجديد "أنا نسيتك" الذي يطرح أغنياته تباعاً عبر موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين وتوزيع طه الحكيم وجرى تسجيلها في استوديو صوت الموسيقى مع المهندس خالد رؤوف.

وأولى أغنيات مصطفى كامل التي جرى طرحها بعنوان "كارت أحمر" من كلمات وألحان مصطفي كامل وتوزيع موسيقي محمد جابر.