فيديو.. مصطفى كامل: "لو الشركات هتتحكم فينا.. يبقى أكتفي بمشواري"

تداولت صفحات محبي الفنان مصطفى كامل فيديو له وهو مستاء من عدم وضوح موعد ألبومه الجديد "أنا نسيتك" بعد أن تفاجأ بأن صفحته الرسمية يديرها عدد كبير من الشركات، تعلن موعد طرح البومه.

أوضح مصطفى كامل عددًا من النقاط فى الفيديو، تنشرها "الوطن"، فيما يلي:

- انتهيت من ألبومي في 20 يونيو الماصي، وبدأت مثل كل المطربين فى وضع سياسة مع شركات للترويج للعمل.

- الاتفاق كان على طرح أولى أغنيات الألبوم بداية شهر أغسطس وأـجلت الطرح بسبب أوضاع لبنان.

- اتفقت مع شركة تكوين، المسئولة عن يوتيوب الخاص بي، على أن كل أغنية لا تطرح فقط بصور بل نقوم بتصوير كليب بسيط، وانتهيت حتى الآن من كل الأغنيات ماعدا أغنيتين.

- الاتفاق على الطرح كان بطرح اغنية كل 3 ايام مع إحدى شركات الاتصالات ثم طرحها على كافة المنصات.

- فوجئت بأن صفحتي الرسمية تعلن موعد طرح الالبوم مساء يوم الثلاثاء امس، وهو ما جعلني ارتكبت وتفاجئت بان شركة اليوتيوب هي التى أعلنت موعد الطرح لكونها مسئولة عن صفحة الفسبوك.

- لست على درجة كبيرة من التعامل مع وسائل التواصل، ولكن لو شركانت الانتاج والتوزيع ستتحكم فينا، يبقى من الافضل الاكتفاء بما قدمته