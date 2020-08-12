مصطفى كامل: تفجيرات بيروت سبب تأجيل طرح أولى أغنيات ألبومي

قرر الفنان مصطفى كامل تأجيل طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "أنا نسيتك" بسبب تفجيرات مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 5000 بين قتيل وجريح.

وقال كامل لـ"الوطن": "كان علي لزاما كإنسان وفنان أن أراعي مشاعر الشعب اللبناني والأمه العربية، وأن أُقدر الظرف الطارئ الذي مر على إخواننا اللبنانيين".

وأضاف: "لذلك قررت تأجيل طرح أغنية كارت أحمر خلال الأيام الماضية، وسوف يتم طرح الأغنية الأولى على شبكات الإتصالات خلال ساعات".

الألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين، والتوزيع الموسيقي لـ باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر.

وقال مصطفى كامل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنَّه من المقرر تصوير الألبوم بالكامل بطريقة "الميني ڤيديو"، متمنيًا أنَّ ينال ألبومه الجديد إعجاب جمهوره.

وتابع "كامل" أنّه "تعمد أن يعود إلى لونه الفني الذي تعود عليه من أغنيات درامية تحمل مضمونًا من كلمات وألحان وتوزيع وتريات بشكل مغاير تماماً عما هو موجود حالياً في سوق الفن من أغان لا معنى لها ولا تحمل أي رسائل فنية، بل ولا ترقى لصناعة جيل يتمّ تدميره بالهوس والانحراف عن معنى الفن الحقيقي" وفق قوله.