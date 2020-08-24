نور اللبنانية تواصل تصوير "جمال الحريم" داخل ستوديو نحاس

تواصل النجمة اللبنانية نور تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "جمال الحريم" داخل ستوديو نحاس.

وعلمت "الوطن" أن نور مستمرة في التصوير داخل أستوديو نحاس لمدة أسبوعين، حيث تُصور أغلب مشاهد ديكورها الرئيسي هناك، ومن المقرر انتقالها إلى موقع تصوير آخر بعدها.

ويشارك في بطولة "جمال الحريم" دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد وإسلام جمال، ورنا رئيس ومحمد شاهين.

يذكر أن آخر أعمال نور اللبنانية كان مسلسل "البرنس"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشاركها البطولة محمد رمضان، روجينا، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.