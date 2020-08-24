وزير المالية: فقدنا 1.8 مليار دولار بسبب عدم تقديم الإقرارات الضريبية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر فقدت العام الماضي نحو 1.8 مليار دولار بسبب عدم تقديم الإقرارات الضريبية، وهناك خطر كبير يواجه مصر نتيجة تآكل الوعاء الضريبي، علاوة على مشكلة الضرائب الإلكترونية، وهذه مشاكل دولة جميع الدولة تحاول التغلب عليها.

وأضاف معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد، إن التاريخ سيسجل إقرار البرلمان للإجراءات الضريبة الموحدة، فلأول مرة سيكون لدينا إجراءات موحدة، فهذا التشريع سيساهم في تقليل النزاعات الضريبية مع توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة الضرائب بكافة المأموريات وذلك بعد دراسة مستفيضة في هذا الشأن.

وأوضح معيط أنه من المخطط إدارة نحو 90% من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل.

ويستهدف مشروع القانون، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.