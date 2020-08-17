مستشار وزير المالية: تخلصنا من كل المواد الخطرة داخل الموانئ

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن موضوع تطهير الموانئ يتلخص في كيفية التخلص من البضائع الخطرة داخلها مثل المواد الكيماوية، والأصناف الموجودة التي قد تتفاعل مع مواد أخرى وتؤدي للكوارث، مؤكدا أن هذا التحرك لم يكن بسبب حادثة مرفأ بيروت، ولكن يجري نقل هذه المواد بشكل مستمر.

وأضاف "عبد العزيز" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه جرى التخلص خلال السنوات السابقة من الكيماويات والبتروكيماويات والمواد التي تحتوي على نترات الأمونيوم، لافتا إلى أن نقل هذه المواد تباشره أيضًا وزير المالية شخصيًا ورئاسة الوزراء.

وأشار إلى أنه جرى التخلص من الألعاب النارية من الموانئ، إذ إنها تحتوي على جزء من البارود، مؤكدا أن القوات المسلحة تقوم بدور كبير في نقل هذه المواد منذ سنوات، والتخلص من مواد ضخمة خطرة تواجدت لسنوات طويلة في الموانئ، حيث يجري إعدام تلك المواد أو التخلص منها بالبيع أو التنازل لجهات حكومية تستطيع الاستفادة منها.