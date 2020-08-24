عاجل.. الجيش اللبناني يجدد شكره لمصر على "جسر المساعدات"

وجَّه الجيش اللبناني تحية شكر وتقدير للدولة المصرية على جسر المساعدات المستمرة إلى الدولة اللبنانية.

جاء ذلك على هامش استقبال تاسع رحلات الجسر الجوي المصرية إلى لبنان في مطار رفيق الحريري الدولي، وهي الرحلة التي تضمنت كميات كبيرة من المساعدات الغذائية، جرى إعدادها بمشاركة بنك الطعام المصرى، وجمعية البر والتقوى، لتقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق حتى يتجاوز المحنة الحالية.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة، واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وقال عميد طبيب إلياس أبو كرم، ممثل قائد الجيش اللبناني في استقبال "المساعدات"، إنه يشكر الدولة المصرية والشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي على الجسر الجوي.

وأضاف ممثل قائد الجيش اللبناني، أن مصر "ما قصرت"، بعدما حدثت الأزمة، وحتى من قبلها.