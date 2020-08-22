إرسال دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان بتوجيهات من الرئيس

استكمالاً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وإستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة.

وقال بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر "فيس بوك"، أنه قد أقلعت طائرتين نقل عسكريتين من جمهورية مصر العربية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة فى ثامن رحلات الجسر الجوى التى تهدف إلى تقديم الدعم للشعب اللبنانى الشقيق لمواجهة تداعيات إنفجار مرفأ بيروت محملة بكميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية تم إعدادها بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبنك الشفاء المصرى.

وأشاد المسئولون بدولة لبنان بالدور الفعال الذى تقوم به جمهورية مصر العربية قيادة وشعباً تجاه الأشقاء اللبنانين لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن إنفجار المرفأ ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التى تربط بين الشعبين المصرى واللبنانى عبر مختلف الأزمنة.

يأتى ذلك الجسر الجوى تأكيداً على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبنانى الشقيق خلال الوقت الراهن.