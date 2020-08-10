الجيش اللبناني يشكر مصر على جسر المساعدات الجوي

أقلعت طائرة النقل العسكرية الثالثة المحملة بشحنة مساعدات عاجلة، تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

يأتي ذلك استكمالا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز أزمتها الحالية.

من جانبه، قدّم مندوب قيادة الجيش اللبناني، العميد الركن إلياس جبر، الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات.

وأعرب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية، اللواء الركن محمد خير، عن عميق شكره وامتنانه للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة والوقوف بجانب الشعب اللبناني في محنته الحالية.

يأتي الجسر الجوي تأكيدا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني.