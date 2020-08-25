غضب من "الموسيقيين" بسبب توقف النشاط: تعبنا وبيوتنا اتخربت

غضب شديد ساد أرجاء نقابة المهن الموسيقية، بسبب عدم إعادة الحكومة المصرية النشاط الفني والموسيقي من جديد بسبب جائحة كورونا، والتى بسببها أصبح هناك أكثر من 5 آلاف عضو عامل ومنتسب لا يعملون منذ شهر فبراير الماضي أى من 7 أشهر كاملة.

دشن أعضاء نقابة المهن الموسيقية عددا من الجروبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف مناشدة الحكومة والدولة بعودة النشاط بشكل جزئي حتى يتمكن الأعضاء من الحصول على بعض المبالغ التى تساعدهم على ظروف الحياة ومن بينهم جروب بعنوان "مجال الأفراح والحفلات المتضررين"، وجروب آخر بعنوان "إحنا تعبنا".

وأطلقت تلك الجروبات هاشتاجات بعودة العمل من جديد تحت عنوان "بيتنا اتخرب"، وعلى إثرها خرج الفنان والدي جي ياسر الحريري فى أكثر من مقابلة تلفزيونية، وأشار إلى أن جائحة كورونا قد أثرت على ما يقرب من 2 مليون مواطن مصرى كان يسترزق من تلك المهنة سوى فى الحفلات أو الأفراح.

وعلى المستوى النقابي دعا الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، أكثر من مرة بعودة النشاط الفني والموسيقى، كما استغاث الدكتور أحمد أبوالمجد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مشددا على أن النقابة صرفت أكثر من مرة معاشات تعويض لأعضائها ولكنها لن تستطيع أن توفر لهم كل شهر تلك المبالغ.