أحمد سعد: أحترم قرار نقابة الموسيقيين وسأحضر التحقيق

أكد الفنان أحمد سعد، احترامه الكامل لقرار نقابة المهن الموسيقية الأخيرة، بشأن التحقيق معه، بسبب أغنية "100 حساب"، التي أطلقها مع مغني المهرجانات حسن شاكوش.

وأوضح سعد لـ"الوطن"، أنه يكن التقدير والاحترام لنقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر، وأنه سيحضر التحقيق المقرر له لكي يشرح لهم موقفه القانوني، ورأيه فى هذه الأغنية وسبب طرحه لها.

كان مجلس نقابة المهن الموسيقية، قرر في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل، بنقابة المهن الموسيقية.

وقرر المجلس، إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

وقرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع، بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد أي جهة تخالف ذلك خرقًا لقواعد القانون والنظام العام.

وجاء ذلك بسبب أغنية 100 حساب التي أطلقها أحمد سعد، رغم معرفته بمنع التعامل مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.