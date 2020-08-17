الموسيقيين تقاضي شاكوش وتحيل أحمد سعد للتحقيق بسبب "100 حساب"

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية في اجتماعه الذي انتهى منذ قليل، إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية.

وقرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.

وقرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف ذلك خرقًا لقواعد القانون والنظام العام.

وجاء ذلك بسبب أغنية 100 حساب التي أطلقها أحمد سعد، رغم معرفته بمنع التعامل مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.