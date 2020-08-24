"التموين": مصر في حاجة إلى 54 منطقة لوجستية حتى عام 2030

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيجرى إتاحة كمامتين لكل بطاقة تموين، بأسعار تتراوح بين 8 جنيهات و8.5، تنطبق عليها المواصفات الصحية كافة، ويمكن غسلها وكيها.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc"، أن الوزارة تولي ملف التجارة الداخلية، اهتماما كبيرًا، فمنذ 3 سنوات كانت البنية التحتية دون المستوى، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف برفع تلك المنظومة.

وتابع أن الوزارة دشنت 18 مشروعًا في 11 محافظة، باستثمارات تقدر بنحو 49 مليارات جنيه، لأنشطة تجارية متنوعة، بين مناطق تجارية ومناطق لوجستية وسلاسل تجارية ومخازن وفنادق وأنشطة تجارية متنوعة.

وواصل: "حددنا المطالب الخاصة بكل محافظة بالنسبة للأنشطة التجارية، والدولة المصرية ممثلة في 27 محافظة، في حاجة إلى 54 منطقة لوجستية حتى عام 2030، وننفذ 18 مشروعًا منها على مستوى الجمهورية".