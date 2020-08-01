مساعد وزير التموين: مصر تحتاج إلى 52 منطقة لوجستية في 5 سنوات

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مصر تحتوي على أنواع كثيرة من المناطق اللوجستية، جزءً منها يكون للصناعات التحويلية، يحدث فيها فرز وتعبئة وتصنيف وتغليف وتبريد وتجميد.

وأضاف "عشماوي" خلال حواره عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن المنطقة اللوجستية تمد السلاسل والمنافذ المختلفة بالسلع، ثم تخرج السلعة في صورة منتج نهائي، ثم تدفع به إلى السلاسل التجارية.

وأوضح، أن المنطقة اللوجستية تتكلف مليارات الجنيهات وتقلل النقل والفاقد، ومن ثم فإن لها انعكاس إيجابي على السعر النهائي للسلعة الذي يدفع المستهلك، موضحًا أن مصر تمتلك مناطق لوجستية حدودية، وأخرى خارجية، ومناطق محورية، ومناطق لوجستية على مستوى كل محافظة.

وتابع، أن مصر تحتاج إلى 52 منطقة لوجستية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك 10 منهم تحت الإنشاء حاليًا.