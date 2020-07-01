تجارية الإسماعيلية: نسعى أن تكون المحافظة منطقة لوجستية لمنطقة القناة

أعرب المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية، عن أمله في أن تكون محافظة الإسماعيلية من المحافظات التي سيقع عليها الاختيارلإنشاء مخازن استراتيجية للسلع الأساسية، مشيرا إلى أن تصريحات الدكتورعلى مصيلحي وزير التموين، تؤكد أن المشروعات ستوفر عددا كبيرا من فرص العمل، وستصل تكلفتها إلى 21 مليار جنيه في 7 محافظات.

وأضاف رئيس غرفة الإسماعيلية، في بيان له اليوم، أن المخازن الاستراتيجية ستعزز من زيادة المخزون لفترات تصل إلى 9 أشهر، وستكفي من الاحتياطي السلعي ما يفي باحتياجات المواطنين.

وأوضح "عثمان"، أن المناطق اللوجستية التي تنفذها الدولة تسعى إلى تغطيه 40% من المحافظات، وتهدف وفقا لتصريح وزير التموين إلى توفير احتياطات آمنه من السلع الغذائية، وتقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.

وقال "إننا نسعى مع الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الإسماعيلية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، خلال الأيام القليلة القادمة، إلى سرعة اختيار الإسماعيلية كي تكون منطقة لوجستية لمحافظات القناة وسيناء، وهو ما يسهم بشكل كبير من التخلص من الأسواق العشوائية وتوفير السلع، وأيضا فرص العمل".