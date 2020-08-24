محمد صبحي يعرض حلقات مسلسل "فارس بلا جواد" كاملة بدون حذف غدا

قرر الفنان الكبير محمد صبحي، عرض جميع حلقات مسلسل "فارس بلا جواد"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، بدون حذف المشاهد التى تم حذفها عند عرض المسلسل على شاشة التليفزيون المصري، وقت عرضه لأول مرة عام 2002.

نشر محمد صبحى عبر صفحته صورة من المسلسل، وعلق عليها، "بناءً على طلب أعضاء الصفحة.. جميع حلقات مسلسل فارس بلا جواد، تُعرض فقط على الصفحة يوميا.. أعدها الفنان محمد صبحى 30 حلقة بدلاً من 41، لتكون مركزة، وبها جميع المشاهد التى حُذفت رقابيا.. تعرض على مدار شهر.. ذلك ابتداءً من غد الثلاثاء 25 أغسطس".