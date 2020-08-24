محمد صبحي يعلن عرض "فارس بلا جواد" بجميع المشاهد المحذوفة رقابيا

أعلن الفنان محمد صبحي عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، إعادة عرض مسلسلة "فارس بلا جواد" عبر صفحته يوميا بالمشاهد التي تم حذفها رقابيا.

وكتب أدمن صفحة صبحي "بناءً على طلب أعضاء الصفحة .. جميع حلقات مسلسل فارس بلا جواد تُعرض فقط على الصفحة يومياً.. أعدها الفنان محمد صبحى 30 حلقة بدلاً من 41 لتكون مركزة وبها جميع المشاهد التى حُذفت رقابياً.. تعرض على مدار شهر.. وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 25 أغسطس".

"فارس بلا جواد " عرض عام 2002 بطولة محمد صبحي، سيمون، أشرف عبد الغفور، هناء الشوربجي، ريهام عبد الغفور، هاني كمال، أمل إبراهيم ،شعبان حسين، عبد الله مشرف، راندا، مجدي صبحي ونيرمين كمال ومحمد أبو داوود وصفاء الطوخي وشوقي طنطاوي ،خليل مرسي ،وفاء عامر،مها أبو عوف ،يوسف فوزي ،محمود أبو زيد - رؤوف مصطفى ،عهدي صادق ،دنيا ،أيمن عزب، يوسف داوود تأليف محمد صبحي وإخراج أحمد بدر الدين.