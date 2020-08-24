التنمية المحلية: إنفاق 5.5 مليار جنيه لتطوير النقل العام في 6 سنوات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه جرى إنفاق نحو 5.5 مليار جنيه خلال آخر 6 سنوات، لتطوير هيئة النقل العام.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc"، أنه جرى تدشين 1800 أتوبيس على مستوى المنطقة المركزية ومحافظة الإسكندرية، ورفع كفاءة وتطوير نحو 156 قطر ترام.

وتابع، أنه جرى ضم 182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي وتطوير ورفع كفاءة 1500 أتوبيس كعمرات جسيمة، لإحلال الجزء الخاص بالسولار وتحويله إلى غاز طبيعي، وهو ما يخدم مليون مواطن يوميًا، وهو ما ينعكس على البيئة.